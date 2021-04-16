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Разговор с Путиным, санкции и Украина: Байден выступил с речью о России
Global Look Press  /  Andrew Harrer - Pool Via Cnp
Политика

Разговор с Путиным, санкции и Украина: Байден выступил с речью о России

  /   Обновлено: 16 апреля 2021 01:58
Президент США Джо Байден выступил в Белом доме с речью, посвященной политике США в отношении РФ.

Вашингтон, 16 апреля. Президент США Джо Байден выступил в Белом доме с речью, посвященной политике США в отношении РФ. Глава государства выразил уверенность, что страны стремятся к миру, однако не обошлось и без уже ставших традиционными обвинений. О чем говорил лидер США — в обзоре ФАН.

Выступление Байдена прошло спустя несколько часов после подписания им нового пакета антироссийских санкций. При этом в своей речи американский президент решил напомнить об ответственности сверхдержав за глобальную безопасность.

Разговор с Путиным

Глава Белого дома напомнил, что на этой неделе провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Байден назвал Россию и США двумя великими державами, на которых лежит «значительная степень ответственности за глобальную стабильность».

«Я был искренен, почтителен. Беседа была искренней и уважительной», — подчеркнул американский президент.

Байден подтвердил, то предложил российскому коллеге встретиться летом в Европе, чтобы на новом двустороннем саммите запустить диалог по стратегической стабильности. США стремятся к конструктивному взаимодействию с РФ и преодолению нынешнего периода напряженности, добавил он.

Разговор с Путиным, санкции и Украина: Байден выступил с речью о России
kremlin.ru  / Пресс-служба Кремля

Санкции против «СП-2»

Журналисты поинтересовались у президента США, почему он не ввел дополнительных санкций против строительства трубопровода «Северный поток — 2». Этот вопрос глава Белого дома назвал «сложным».

«Северный поток 2» — это сложный вопрос, затрагивающий наших союзников в Европе. Я тоже давно выступаю против «Северного потока — 2», — заявил Байден.

Судя по уточнению главы Белого дома, возможность введения ограничительных мер против проекта весьма вероятна. По его словам, «этот вопрос еще в игре».

Вашингтон открыто выступает против строительства «СП-2» и предпринимает активные действия, нацеленные на блокировку российского проекта. Эксперты называют две главные цели: поддержка Украины, которая может потерять транзит газа, и попытка продавить на европейский рынок свой сжиженный природный газ, который значительно дороже российского трубопроводного.

Разговор с Путиным, санкции и Украина: Байден выступил с речью о России
Global Look Press  / Nord Steram 2/Twitter.com

«Могли зайти дальше»: санкционная политика

В разговоре с Путиным, по словам Байдена, была затронута тема санкционной политики страны. Глава Белого дома заявил, что решил «не заходить слишком далеко».

«Я дал понять президенту Путину, что мы могли бы зайти дальше с санкциями, но я решил этого не делать, я решил действовать пропорционально. США не намерены запускать цикл эскалации и конфликта с Россией. Мы хотим стабильных предсказуемых отношений», — сообщил он.

Однако при этом американский президент добавил, что Вашингтон готов усилить санкционное давление, «если Россия продолжит вмешиваться» в американскую демократию.

«Но за нашу долгую историю соперничества наши страны находили способы удерживать напряженность от того, чтобы она вышла из-под контроля. Есть также области, где США и Россия могут работать вместе», — поспешил отметить Байден.

Разговор с Путиным, санкции и Украина: Байден выступил с речью о России
Global Look Press  / Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

В четверг глава США подписал указ о введении санкций в отношении РФ. Ограничения коснутся 32 российских физических лиц и организаций. Плюс ко всему США приняли решение о высылке десяти российских дипломатов, поскольку некоторые сотрудники дипломатического представительства в Вашингтоне якобы входят в состав «спецслужб» РФ.

Помимо этого, с 14 июня финансовым учреждениям США нельзя будет покупать долговые ценные бумаги у Центрального банка и Министерства финансов России, а также у Фонда национального благосостояния.

Украина и Крым

«Я выразил озабоченность наращиванием Россией военной мощи на границе с Украиной и оккупированным Крымом», — заявил Байден в обращении к нации.

По его словам, он призвал российского коллегу «воздержаться от эскалации» на Украине, чтобы «снизить напряженность». И уже традиционно Байден добавил, что выражает «поддержку суверенитету и территориальной целостности» Незалежной.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что РФ ни на кого не собиралась и не собирается нападать. «Угроза» является лишь «выдумкой тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это».

санкции путин сша байден северный поток - 2
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