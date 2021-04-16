Мишустин поручил компенсировать российским туристам путевки за прошлый год

Москва, 16 апреля. Российские туристы смогут вернуть деньги за несостоявшиеся путевки в случае приобретения тура до 31 марта 2020 года включительно.

Соответствующее распоряжение отдал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Текст документа обнародован на официальном сайте правовой информации. Средства для возмещения ущерба планируется выделить из фонда персональной ответственности туроператора.

Также изменен порядок действия для получения компенсации. Теперь запросить возврат денег через туроператора с последующим его обращением в «Турпомощь» можно в течение месяца. До этого срок не превышал двух недель, из-за чего специалисты просто не успевали проводить необходимые расчеты, передает «Царьград».

Ранее Россия отказалась снимать запрет на авиасообщение с Великобританией. Воздушные границы для туристов будут закрыты до 1 июня включительно.