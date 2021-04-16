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Приложение для хранения личных документов «Госдоки» запустят в июне в России
unsplash.com  /  NordWood Themes
Общество

Приложение для хранения личных документов «Госдоки» запустят в июне в России

Мобильное приложение «Госдоки», которое позволит хранить личные документы в цифровом формате, запустит Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Москва, 16 апреля. Мобильное приложение «Госдоки», которое позволит хранить личные документы в цифровом формате, запустит Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Для того чтобы использовать приложение, необходимо иметь учетную запись на портале «Госуслуги». По заявлению ведомства, новая разработка позволит предоставлять документы в виде QR-кода.

Приложение будет работать в тестовом режиме с июля 2021 года в рамках национальной программы «Цифровая экономика». По данным министерства, стоимость проекта составит 50 миллионов рублей.

Правительство РФ планирует запустить шесть новых сервисов на портале «Госуслуги». В цифровом формате будут доступны такие пункты, как «Правосудие онлайн», «Рождение ребенка», «Утрата близкого человека» и другие.

приложение цифровая экономика Госдоки
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