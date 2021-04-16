Правнуков принца Филиппа не пригласили на похороны деда

Лондон, 16 апреля. Дети и внуки королевы Великобритании Елизаветы II посетят похороны ее супруга герцога Эдинбургского Филиппа, намеченные на 17 апреля. Об этом сообщили в Букингемском дворце.

Первоначально, на церемонию прощания планировалось пригласить 800 человек. Однако в связи с ограничительными мерами из-за COVID-19 количество приглашенных сократили до 30 персон.

Помимо самой королевы Елизаветы II, в церемонии примут участие и ее дети: принц Уэльский Чарльз с супругой Камиллой, принцесса Анна с сэром Тимоти Лоуренсом, герцог Йоркский Эндрю и граф Уэссекский Эдвард с Софи Рис-Джонс. Из внуков монарха пригласили принца Гарри, принца Уильяма с супругой, Зару Тиндалл с мужем Майком, принцессу Беатрис с мужем Эдоардо Моцци, принцессу Евгению с мужем Джеком Бруксбэнком. Кроме того, на церемонии, возможно, будут присутствовать дети сестры королевы принцессы Маргарет и несколько родственников принца Филиппа.

Королева Великобритании Елизавета II вернется к работе через четыре дня после похорон. Об этом сообщило издание Evening Standard.