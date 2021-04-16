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Пушков: Санкции против РФ подорвали перспективы встречи Байдена с Путиным
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Политика

Пушков: Санкции против РФ подорвали перспективы встречи Байдена с Путиным

Американский лидер Джозеф Байден уничтожил благоприятные условия для проведения встречи с российским президентом Владимиром Путиным, инициатором которой выступил сам.

Москва, 16 апреля. Американский лидер Джозеф Байден уничтожил благоприятные условия для проведения встречи с российским президентом Владимиром Путиным, инициатором которой выступил сам.

Перспективы очных переговоров оказались подорваны в результате введения Вашингтоном новых санкций против РФ. Заявления американской стороны о стремлении к нормализации отношений с Москвой на самом деле не соответствуют действительности. Неоднократно слова властей США расходились с их действиями, было бы неправильно ждать от них иного, обратил внимание сенатор Алексей Пушков.

«(Они хотят. — Прим. ФАН) показать, что именно США держат в своих руках повестку дня. Захотят — введут санкции против России, захотят — предложат переговоры», — отметил он в интервью «Парламентской газете».

Ранее глава Белого дома подписал указ о введении новых санкций против России. Ограничительные меры затронули 16 юридических и 16 физических лиц. Также решается вопрос о высылке дипломатов РФ. Принятое Вашингтоном решение поддержали страны Евросоюза.

пушков россия и сша Байден и Путин
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