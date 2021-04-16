Жителям РФ хотят упростить получение госуслуг в электронном виде

Москва, 16 апреля. Россиянам могут разрешить получать госуслуги в электронном виде. Для этого им не потребуется предоставлять оригиналы документов.

Об упрощении процедуры предоставления гражданам РФ госуслуг говорили на заседании Совета по развитию цифровой экономики. Спикеры порекомендовали рассмотреть вопрос о внесении изменений в федеральное законодательство. Согласно ему, россиянам не придется предоставлять оригиналы документов.

На заседании предложили законодательно отразить административную ответственность для юридических лиц, которые отказываются принимать электронный документ от гражданина для получения госуслуг через интернет-ресурс и требуют предоставлять их на бумажном носителе.

Государство старается сделать более доступными многие процедуры оформления документов и выплат. Это же касается и доплат к пенсии. Минтруд РФ хочет упростить процесс получения надбавок для членов летных экипажей и работников угольной промышленности.