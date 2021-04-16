Политолог Светов предсказал итоги выборов в Госдуму РФ

Санкт-Петербург, 16 апреля. Первое место займет партия «Единая Россия», второе — КПРФ, а за третью позицию будут бороться ЛДПР и «Справедливая Россия». Такое мнение озвучил политолог и журналист Юрий Светов.

Светов принял участие в онлайн-конференции на тему «Есть ли в России вменяемая оппозиция», организованной ФАН и Медиагруппой «Патриот». Его попросили предположить, какие партии займут первые три места в выборах в Государственную думу, которые состоятся в сентябре этого года.

Политолог заявил, что первое место, возможно, займет «Единая Россия», так как страна пережила испытания и первую волну пандемии без особых сложностей. В этом, по мнению Светова, есть заслуга фракции, которая составляет большинство в Госдуме.

«Так, объективно говоря, подготовку к выборам по-настоящему сейчас ведет только «Единая Россия». Что мешает другим партиям провести эти праймериз, привлечь людей к голосованию или выдвижению? От других партии я пока вижу, что «Справедливая Россия» развесила по городу огромные портреты своих членов, по другим партиям я пока не знаю», — добавил Светов.

Вторую позицию, по словам политолога, займет КПРФ. Руководство партии активно взаимодействует с молодыми людьми, привлекая их к общественно-политической деятельности. В частности, отмечает Светов, в Санкт-Петербурге городское отделение партии возглавляет достаточно молодой человек. По Северной столице у коммунистов есть все шансы занять второе место.

Электорату ЛДПР наскучил бессменный глава партии Владимир Жириновский, считает политолог. По мнению специалиста, это может стать препятствием во время голосования. «Справедливая Россия», конечно, имеет определенный избирательный корпус, однако Светов сомневается, что партии удастся обогнать КПРФ и занять вторую позицию.

Ранее журналист и политолог Юрий Светов во время онлайн-конференции назвал политические партии «отмирающим организмом». По его мнению, их существование находится под угрозой из-за того, что молодые люди в наше время объединяются по другим принципам.