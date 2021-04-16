Галь Гадот рассказала, как фильм о Чудо-женщине связан с принцессой Дианой

Лос-Анджелес, 16 апреля. Голливудская актриса Галь Гадот, исполнившая роль Чудо-женщины в фантастическом боевике, признается, что она вдохновлялась историей жизни принцессы Дианы.

Первый фильм о Чудо-женщине киновселенной DC вышел на экраны в 2017 году. Создатели картины наделили именем Диана главную героиню. Последняя, прежде чем стать супергероем, была принцессой амазонок. Набравшись сил, Диана покинула дом, чтобы противостоять злу.

«Я видела документальный фильм о принцессе Диане, в котором рассказывалось о том, что она была полна сострадания и всегда заботилась о людях, совсем как Чудо-женщина», — подчеркнула Гадот в беседе с журналистами.

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Гадот добавила, что, создавая на экране образ супергероини, она пыталась наделить ее теми качествами, которыми обладала принцесса Уэльская. Особенно ей импонируют сила характера, уязвимое сердце и доброта члена королевской семьи.

Сейчас, после выхода на экраны второй части боевика, актриса готовится к рождению третьего ребенка. На своей странице в Instagram в начале марта она опубликовала снимок со своим супругом Яроном Варсано и двумя дочками: Альмой и Майей. Они прикасались руками к животу мамы.

Кадр из фильма «Чудо-женщина» /

Ранее стало известно, что дополнительные съемки фильма «Лига справедливости» сопровождались конфликтом между режиссером картины Джоссом Уидоном и актрисой Галь Гадот. Причиной разлада стало недовольство Гадот репликами и развитием своего персонажа — Чудо-женщины. Источники сообщили, что Уидон угрожал разрушить карьеру израильской актрисы в Голливуде.