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Актриса Кристина Асмус в кожанке и бикини обратилась к поклонникам
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков
Шоу-бизнес

Актриса Кристина Асмус в кожанке и бикини обратилась к поклонникам

  /   Обновлено: 16 апреля 2021 01:00
Звезда фильма «Текст» Кристина Асмус поблагодарила поклонников за поздравления с днем рождения. Свое сообщение она проиллюстрировала откровенным снимком.

Москва, 16 апреля. Звезда фильма «Текст» Кристина Асмус поблагодарила поклонников за поздравления с днем рождения. Свое сообщение она проиллюстрировала откровенным снимком.

Артистке 14 апреля исполнилось 33 года. Весь день Асмус принимала поздравления от близких, друзей и поклонников. Отметился теплыми словами и бывший супруг знаменитости Гарик Харламов. В соцсети он опубликовал снимок со своим домашним питомцем. После серии шуток о собаке он неожиданно поздравил с днем рождения экс-жену. Про Асмус он написал в последнем предложении, добавив лаконичное «ура».

Позже актриса на своей странице в Instagram опубликовала фотографию. На снимке она предстала в стильной кожаной куртке и ярком топе.

«Спасибо всем за поздравления! Какие вы нереальнейшие! Осчастливили вчера не только меня, но и благотворительный фонд «Галчонок», — подписала фото Асмус.

Актриса Кристина Асмус в кожанке и бикини обратилась к поклонникам
instagram.com  / @asmuskristina

Попутно прорекламировав одну из марок косметики, актриса поинтересовалась у своих подписчиц, что, по их мнению, значит быть женщиной. Фанаты оставили сотни комментариев, поделившись своими размышлениями.

«Быть женщиной — это быть разной: и легкой, и сильной, и слабой, и дерзкой, и скромной, и сексуальной, и в кедах, и на каблуках, и кайфовать от себя», — пишет пользователь под ником psy_anna_malina.

«Быть женщиной — быть в абсолютной гармонии с собой, со своим телом, со своими мыслями, с окружающими людьми», — добавила daria_gukova.

В честь дня рождения актрисы ФАН вспомнил наиболее известные фильмы и сериалы с участием Асмус. Первым в списке ожидаемо идет сериал «Интерны», ставший для артистки трамплином в большое кино.

соцсети асмус
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