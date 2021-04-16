Журналист Светов назвал партии «отмирающим организмом»

Москва, 16 апреля. Будущее партий может оказаться под угрозой отмирания, так как молодые люди все чаще объединяются по другим принципам. Такое мнение высказал политолог и журналист Юрий Светов.

Светов принял участие в онлайн-конференции на тему «Есть ли в России вменяемая оппозиция», организованной ФАН и Медиагруппой «Патриот». Главной темой встречи стали предстоящие в сентябре выборы в Госдуму и участвующие в них политические партии.

Журналист признался, что скептически относится к будущему партий. Сейчас молодые люди предпочитают собираться в различные движения, в том числе волонтерские. Участников таких групп объединяет конкретная задача, к выполнению которой они движутся.

«Мне кажется, что сейчас для нашей молодежи это привлекательно, что они могут сделать и увидеть результат своими руками своей головой», — пояснил Светов.

На вопрос о возможности существования в Госдуме партий, например, вегетарианцев или чайлд-фри, политолог ответил отрицательно. По словам Светова, в основе любой партии должны стоять политические принципы.

Участниками пресс-конференции стали известные политологи, социологи и политики. Они высказали свое мнение о сентябрьских выборах и назвали возможных претендентов на звание российской оппозиции.