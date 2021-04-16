Востребованность страховки от COVID-19 и клещей возросла в Подмосковье

Москва, 16 апреля. Несколько фирм в Московской области специализируются на выдаче страхового полиса от COVID-19 и клещей. Заплатить за него предлагается от 5 до 10 тысяч рублей.

Некоторые из жителей Московской области, переболевшие коронавирусной инфекцией без осложнений, уже получили предназначенные для них страховые выплаты. При этом стоит отметить, что возбудитель COVID-19 весьма непредсказуем, в связи с чем врачебной помощи в рамках документа может оказаться недостаточно. Внимание на это обратил глава Межрегионального союза медицинских страховщиков Дмитрий Кузнецов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

«Если создавать серьезный и полноформатный страховой продукт, предусматривающий разные сценарии болезни и форс-мажорные обстоятельства, такая страховка будет стоить простому смертному сумасшедших денег», — отметил он.

Также жители региона заинтересовались страхованием от боррелиоза, переносимого клещами. По мнению Кузнецова, такие услуги необходимы на Урале и в Сибири, там где есть природные очаги энцефалита. Однако врачи уверены, что недооценивать боррелиоз опасно.

Недавно комитет лесного хозяйства Московской области предупредил, что в подмосковных лесах уже проснулись клещи после зимней спячки. Специалисты призвали жителей региона быть осторожными.