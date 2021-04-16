Генеральный секретарь СЕ рассказала об интересе европейцев к Гагарину

Страсбург, 16 апреля. Космонавт Юрий Гагарин известен всем поколениям учеников европейских школ. Об этом рассказала генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Мария Пейчинович-Бурич.

Постоянный представитель Российской Федерации при СЕ Иван Солтановский организовал «круглый стол», который был приурочен к 60-летию первого полета человека в космос. В мероприятии участвовали генсек СЕ, известные летчики-космонавты, а также представители ряда европейских стран.

«Имя Юрия Гагарина известно всем поколениям школьников в последние 60 лет здесь, в Европе, и во всем мире. Первый человек в космосе вызывает трепет и восхищение у людей из всех слоев общества», — рассказала Пейчинович-Бурич.

Космическая гонка стран в прошлом веке существовала из-за политического соперничества. Однако рядовые граждане рассматривали освоение космоса в более широком смысле. Для обычных людей этот процесс был расширением границ человечества и настоящим научным прорывом, заявила генсек СЕ.

Американское издание Popular Mechanics рассказало о малоизвестном рекорде Юрия Гагарина. По данным авторов публикации, во время своего витка вокруг планеты космический корабль «Восток», пилотируемый космонавтом, в пять раз превысил скорость звука.