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Генеральный секретарь СЕ рассказала об интересе европейцев к Гагарину
roscosmos.ru  /  Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос»
Общество

Генеральный секретарь СЕ рассказала об интересе европейцев к Гагарину

Космонавт Юрий Гагарин известен всем поколениям учеников европейских школ. Об этом рассказала генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Мария Пейчинович-Бурич.

Страсбург, 16 апреля. Космонавт Юрий Гагарин известен всем поколениям учеников европейских школ. Об этом рассказала генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Мария Пейчинович-Бурич.

Постоянный представитель Российской Федерации при СЕ Иван Солтановский организовал «круглый стол», который был приурочен к 60-летию первого полета человека в космос. В мероприятии участвовали генсек СЕ, известные летчики-космонавты, а также представители ряда европейских стран.

«Имя Юрия Гагарина известно всем поколениям школьников в последние 60 лет здесь, в Европе, и во всем мире. Первый человек в космосе вызывает трепет и восхищение у людей из всех слоев общества», — рассказала Пейчинович-Бурич.

Космическая гонка стран в прошлом веке существовала из-за политического соперничества. Однако рядовые граждане рассматривали освоение космоса в более широком смысле. Для обычных людей этот процесс был расширением границ человечества и настоящим научным прорывом, заявила генсек СЕ.

Американское издание Popular Mechanics рассказало о малоизвестном рекорде Юрия Гагарина. По данным авторов публикации, во время своего витка вокруг планеты космический корабль «Восток», пилотируемый космонавтом, в пять раз превысил скорость звука.

Юрий Гагарин россия ссср космос совет европы
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