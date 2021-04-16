Google Earth представил возможность увидеть изменения Земли за последние 37 лет

Маунтин-Вью, 16 апреля. Пользователи Google Earth смогут увидеть изменения ландшафта планеты Земля за последние 37 лет. Об этом сообщила компания Google.

По данным корпорации, в систему загружены более 24 миллионов фотографий за период с 1984 по 2020 годы, что составляет 20 петабайтов (20 тысяч терабайт) информации. В реализации проекта участвовали NASA, Геологическая служба США, Европейское космическое агентство и Европейская комиссия. Любой пользователь Google Earth сможет задать нужное местоположение по всей планете и отследить, какие изменения происходили с земным ландшафтом за последние 37 лет.

«Мы надеемся, что такой взгляд на планету положит начало для важных дискуссий, поспособствует новым открытиям и изменит мнение людей о некоторых глобальных проблемах», — сказали в компании.

Недавно пользователи Google столкнулись с неполадками в работе сервисов Google-документов и облачного хранилища Google Drive. Причина крылась в блокировщиках рекламы.