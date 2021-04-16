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Google Earth представил возможность увидеть изменения Земли за последние 37 лет
gandex.ru
Технологии

Google Earth представил возможность увидеть изменения Земли за последние 37 лет

Пользователи Google Earth смогут увидеть изменения ландшафта планеты Земля за последние 37 лет. Об этом сообщила компания Google.

Маунтин-Вью, 16 апреля. Пользователи Google Earth смогут увидеть изменения ландшафта планеты Земля за последние 37 лет. Об этом сообщила компания Google.

По данным корпорации, в систему загружены более 24 миллионов фотографий за период с 1984 по 2020 годы, что составляет 20 петабайтов (20 тысяч терабайт) информации. В реализации проекта участвовали NASA, Геологическая служба США, Европейское космическое агентство и Европейская комиссия. Любой пользователь Google Earth сможет задать нужное местоположение по всей планете и отследить, какие изменения происходили с земным ландшафтом за последние 37 лет.

«Мы надеемся, что такой взгляд на планету положит начало для важных дискуссий, поспособствует новым открытиям и изменит мнение людей о некоторых глобальных проблемах», — сказали в компании.

Недавно пользователи Google столкнулись с неполадками в работе сервисов Google-документов и облачного хранилища Google Drive. Причина крылась в блокировщиках рекламы.

google Google Earth планета Земля
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