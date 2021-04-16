Николай Цискаридзе рассказал своей борьбе с комплексами

Москва, 16 апреля. Экс-премьер балета Большого театра Николай Цискаридзе рассказал, что помогло ему избавиться от юношеских комплексов.

В беседе со своей подругой певицей Теоной Контридзе ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой признался, что был крайне недоволен своей внешностью в юности. Изменить отношение к образу танцовщику помогло прочитанное интервью с легендарной актрисой Одри Хепберн, которая тоже не считала себя красивой.

«Когда я сейчас смотрю на свои фотографии периода от 21 до 33 лет, когда я рыдал все время, что я такой уродливый, это не так. Смотрю сейчас и думаю, что могло навести меня на эту мысль? Но тогда я понял, что надо радоваться тому, что у тебя есть, как я заблуждался», — рассказал артист.

Спастись от ненависти к себе помог балет, который давал артисту «возможность совершенствоваться, репетировать».

kremlin.ru / Пресс-служба Президента России

Ранее Цискаридзе, комментируя громкий скандал вокруг своей ученицы Анжелины Воронцовой, сообщил о процветающем харассменте в Большом театре. Давление оказывают как на девушек, так и молодых людей. При этом они «боятся жутко» жаловаться на издевательства.

Воронцова стала одной из немногих, кто попытался противостоять домогательствам. В итоге девушка подверглась жесткой травле со стороны коллег: общественность защищала мужчину, которого и до этого подозревали в домогательствах. Чуть ли не единственным, кто за нее вступился, был Цискаридзе.