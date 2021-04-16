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Авторы «Игры престолов» могут переснять финал сериала
Кадр из сериала «Игра престолов»
Общество

Авторы «Игры престолов» могут переснять финал сериала

Фанатская аудитория популярного телесериала «Игра престолов» обсуждает недавний пост, который появился в Twitter-аккаунте шоу HBO.

Лос-Анджелес, 16 апреля. Фанатская аудитория популярного телесериала «Игра престолов» обсуждает недавний пост, который появился в Twitter-аккаунте шоу HBO.

Пользователи Сети предположили, что создатели проекта таким образом намекнули, что последний сезон сериала будет переснят. Он вышел около двух лет назад и вызвал шквал критики у поклонников.

«Зима близко», — гласит надпись в Twitter-аккаунте «Игры престолов».

Очевидно, что шоураннеры не просто так опубликовали девиз дома Старков. Однако что именно означает эта запись, пока неизвестно.

Восьмой сезон «Игры престолов», вышедший в 2019 году, стал объектом критики зрителей. Фанаты фэнтези даже создали петицию, которая набрала больше миллиона подписей, с требованием переснять финал сериала.

Совсем недавно в Сети появился новый трейлер последнего сезона шоу с самими яркими сценами. Его выход приурочен к десятилетней годовщине сериала.

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