Авторы «Игры престолов» могут переснять финал сериала

Лос-Анджелес, 16 апреля. Фанатская аудитория популярного телесериала «Игра престолов» обсуждает недавний пост, который появился в Twitter-аккаунте шоу HBO.

Пользователи Сети предположили, что создатели проекта таким образом намекнули, что последний сезон сериала будет переснят. Он вышел около двух лет назад и вызвал шквал критики у поклонников.

«Зима близко», — гласит надпись в Twitter-аккаунте «Игры престолов».

Очевидно, что шоураннеры не просто так опубликовали девиз дома Старков. Однако что именно означает эта запись, пока неизвестно.

Восьмой сезон «Игры престолов», вышедший в 2019 году, стал объектом критики зрителей. Фанаты фэнтези даже создали петицию, которая набрала больше миллиона подписей, с требованием переснять финал сериала.

Совсем недавно в Сети появился новый трейлер последнего сезона шоу с самими яркими сценами. Его выход приурочен к десятилетней годовщине сериала.