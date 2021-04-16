Байден заявил о нежелании вводить новые санкции против РФ

Вашингтон, 16 апреля. Президент США Джо Байден во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Белый дом будет отвечать санкциями на все неугодные для Соединенных Штатов действия.

Американский лидер также добавил, что Вашингтон мог бы ввести большее количество ограничительных мер в отношении Москвы. Однако, со слов Байдена, он «не хочет» вводить новые санкции, так как заинтересован в обоюдном сотрудничестве с Путиным.

Ранее президент США Джо Байден подписал распоряжение о введении новых санкций в отношении Российской Федерации. Ограничения коснулись 32 российских физических лиц и организаций, а также шесть технологических компаний.