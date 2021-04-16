Байден: США рассматривают вариант введения санкций против «СП-2»

Вашингтон, 16 апреля. США не исключают возможность введения санкций против строящегося газопровода «Северный поток — 2», но вопрос остается сложным. Об этом заявил президент Джо Байден.

Байден прокомментировал свое решение не вводить дополнительные санкции против строящегося трубопровода. Он отметил, что этот вопрос затрагивает союзников США в Европе. Но сам президент против «Северного потока — 2».

«Северный поток — 2» – это сложный вопрос, затрагивающий наших союзников в Европе. Я тоже давно выступаю против «Северного потока — 2», — заявил Байден в своем обращении.

Американский лидер и мог бы ввести больше ограничительных мер против России. Но, как отметил Байден, он «не хочет» допускать новых санкций из-за заинтересованности в сотрудничестве с президентом РФ Владимиром Путиным.