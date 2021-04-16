Байден раскрыл детали разговора с Путиным о передвижениях войск РФ

Вашингтон, 16 апреля. Президент США Джозеф Байден в телефонных переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным выразил обеспокоенность информацией о «военной активности РФ» вблизи границ Украины.

Деталями недавнего разговора поделился сам глава Белого дома в ходе выступления, посвященного политике США в отношении России. По его словам, в разговоре он призвал лидера РФ отказаться от «обострения ситуации» вокруг Украины, а также в очередной раз поддержал ее суверенитет и территориальную целостность.

«Я выразил озабоченность наращиванием Россией военной мощи на границе с Украиной», — сказал демократ.

Ранее пресс-секретаря главы государства РФ Дмитрий Песков вновь заявил об отсутствии угрозы от передвижения российских войск для остальных стран. Армия перемещается по территории государства в тех направлениях, которые считает нужными, для обеспечения надежной безопасности.