Байден выразил надежду на совместную работу США и России

Вашингтон, 16 апреля. Власти США надеются на дальнейшую работу с руководством РФ. Такое заявление сделал американский президент Джо Байден по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

США и Россия являются великими державами, которые несут большую ответственность за мировую стабильность, считает Байден. В связи с этим обе страны должны сотрудничать друг с другом. Американский президент добавил, что для него важно иметь прямые переговоры с Путиным.

«Ранее на текущей неделе я провел разговор с президентом Путиным о природе наших взаимоотношений... Наши две великие страны несут значительную ответственность за глобальную стабильность», — заявил Байден во время беседы с журналистами.

О телефонных переговорах Путина и Байдена стало известно 13 апреля. В ходе беседы президент США предложил российскому коллеге личную встречу на нейтральной территории, чтобы обсудить вопросы двусторонних отношений.