Байден предложил Путину очную встречу в Европе

Вашингтон, 16 апреля. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может состояться уже этим летом. Соответствующая инициатива поступила от главы Белого дома.

Байден предложил Путину провести личную встречу на летнем саммите в Европе. Глава Белого дома считает, что прямые контакты положительно скажутся на отношениях между США и Россией.

«Когда я говорил с президентом Путиным, я выразил убеждение, что личные, прямые контакты между нами были очень важны, в том числе для более эффективных отношений. Он согласился с этим», — заявил Байден во время выступления в Белом доме.

В ходе саммита президент США намерен обсудить с российским коллегой ряд вопросов, касающихся двусторонних отношений. Первый разговор между Байденом и Путиным прошел в телефонном формате 13 апреля.