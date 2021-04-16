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Байден положительно охарактеризовал беседу с Путиным
Global Look Press  /  Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency
Политика

Байден положительно охарактеризовал беседу с Путиным

  /   Обновлено: 16 апреля 2021 00:16
Разговор американского лидера Джо Байдена и президента России Владимира Путина был откровенным и уважительным. Об этом хозяин Белого дома заявил на пресс-конференции.

Вашингтон, 16 апреля. Разговор американского лидера Джо Байдена и президента России Владимира Путина был откровенным и уважительным. Об этом хозяин Белого дома заявил на пресс-конференции.

Белый дом заранее анонсировал выступление Байдена, посвященного России. Американский лидер упомянул недавний телефонный разговор, в ходе которого лидеры США и РФ обсудили ряд глобальных вопросов. Байден первым позвонил Путину после своих оскорбительных заявлений.

Президент США ранее подписал указ об антироссийских санкциях. Они коснулись 32 граждан и организаций РФ. Вашингтон также решил выслать десять московских дипломатов, которые якобы имеют отношения к «спецслужбам».

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