Байден положительно охарактеризовал беседу с Путиным

Вашингтон, 16 апреля. Разговор американского лидера Джо Байдена и президента России Владимира Путина был откровенным и уважительным. Об этом хозяин Белого дома заявил на пресс-конференции.

Белый дом заранее анонсировал выступление Байдена, посвященного России. Американский лидер упомянул недавний телефонный разговор, в ходе которого лидеры США и РФ обсудили ряд глобальных вопросов. Байден первым позвонил Путину после своих оскорбительных заявлений.

Президент США ранее подписал указ об антироссийских санкциях. Они коснулись 32 граждан и организаций РФ. Вашингтон также решил выслать десять московских дипломатов, которые якобы имеют отношения к «спецслужбам».