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Авторы хоррора «Крик — 5» разработали несколько вариантов сценария
Кадр из фильма «Крик»
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Авторы хоррора «Крик — 5» разработали несколько вариантов сценария

Несколько версий сценария фильма «Крик — 5» подготовили авторы картины, чтобы избежать распространения спойлеров в Сети. Даже актерский состав не в курсе, какой сюжет настоящий.

Москва, 15 апреля. Несколько версий сценария фильма «Крик — 5» подготовили авторы картины, чтобы избежать распространения спойлеров в Сети. Даже актерский состав не в курсе, какой сюжет настоящий.

Для ленты уже смонтировали несколько разных вариантов поворотных моментов и концовки. Таким образом, и зрители, и актеры до самой премьеры фильма не будут знать о ключевых моментах сюжета.

Такие меры предосторожности сценаристы предприняли после печального опыта с сиквелом «Крика», когда все главные детали ленты были «слиты» в Сеть и авторам пришлось вносить коррективы в сжатые сроки.

Премьера новой части картины намечена на 14 января 2022 года. Главные роли исполнят актеры оригинального фильма, а режиссерами «Крика — 5» станут авторы триллера «Я иду искать».

Пока «Крик» находится в стадии производства, поклонникам фильмов-ужасов уже представили трейлер продолжения знаменитой хоррор-франшизы «Пила». Новая лента выйдет с подзаголовком «Спираль».

фильм крик хоррор
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