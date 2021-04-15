Умерла звезда фильма «Следствие ведут знатоки» Светлана Алексеева

Москва, 15 апреля. Советская и российская актриса Светлана Алексеева скончалась в возрасте 83 лет. Смерть наступила еще 13 апреля, однако известно об этом стало только сейчас.

Дата и место прощания со звездой не сообщаются. Причины смерти Алексеевой тоже остаются неизвестными. О трагическом известии написали СМИ.

Алексеева родилась 24 февраля 1938 года. После окончания ГИТИСа артистка работала в Театре им. Гоголя. В кино Алексеева дебютировала в 1962 году в фильме «Здравствуйте, дети!». За свою жизнь она сыграла в 12 кинолентах, среди которых «Следствие ведут знатоки», «Под знаком креста», «Мелочи жизни», «Территория», «Записки экспедитора тайной канцелярии» и другие.

Во Львове 14 апреля скончался украинский и советский актер Борис Мирус. На момент смерти артисту было 93 года. Коллеги назвали Мируса человеком «с неисчерпаемой энергией и любовью к жизни».