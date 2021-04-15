Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
16 апреля 00:49
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
00:44
Общество
Востребованность страховки от COVID-19 и клещей возросла в Подмосковье
00:38
Политика
ЕС отказался от введения санкций в отношении суверенного долга РФ
00:37
Общество
Генеральный секретарь СЕ рассказала об интересе европейцев к Гагарину
00:33
Политика
Байден признал Россию великой державой
00:32
Технологии
Google Earth представил возможность увидеть изменения Земли за последние 37 лет
00:29
Шоу-бизнес
Николай Цискаридзе рассказал своей борьбе с комплексами
00:19
Общество
Авторы «Игры престолов» могут переснять финал сериала
00:18
Политика
Байден заявил о нежелании вводить новые санкции против РФ
00:13
Политика
Байден: США рассматривают вариант введения санкций против «СП-2»
00:12
Политика
Байден раскрыл детали разговора с Путиным о передвижениях войск РФ
00:12
Политика
Байден выразил надежду на совместную работу США и России
00:10
Россия
В Алуште ужесточили график подачи воды местным жителям ради курортного сезона
00:08
Политика
Байден предложил Путину очную встречу в Европе
00:05
Политика
Байден положительно охарактеризовал беседу с Путиным
23:58
Общество
Авторы хоррора «Крик — 5» разработали несколько вариантов сценария
23:38
Общество
Умерла звезда фильма «Следствие ведут знатоки» Светлана Алексеева
23:35
Политика
Кто кого троллит: Ольга Скабеева оценила заявление Псаки о санкциях против РФ
23:22
Технологии
Пользователи Windows 7 получили свежее обновление от Microsoft
23:20
Технологии
Mercedes-Benz презентовал новый электрический седан EQS
23:05
Общество
Мадс Миккельсен сыграет в фильме «Индиана Джонс — 5»
Все новости
Кто кого троллит: Ольга Скабеева оценила заявление Псаки о санкциях против РФ
ФБА «Экономика сегодня»
Политика

Кто кого троллит: Ольга Скабеева оценила заявление Псаки о санкциях против РФ

  /   Обновлено: 15 апреля 2021 23:36
Телеведущая Ольга Скабеева назвала «сумасшествием» заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о санкциях США против России.

Москва, 15 апреля. Телеведущая Ольга Скабеева назвала «сумасшествием» заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о санкциях США против России.

В своем Telegram-канале телеведущая представила отрывок из выступления Псаки на традиционном брифинге для журналистов, на котором пресс-секретарь оценила введенные против РФ санкции. Псаки объявила, что целью Вашингтона является «не эскалация ситуации», а попытка заставить Москву «заплатить цену» за «неприемлемые действия». По ее словам, некоторые из санкций были ранее скоординированы и согласованы с европейскими партнерами и союзниками.

«На наш взгляд, когда совершаются действия, которые не подлежат оправданию и которые не совпадают с нашими интересами, по нашему мнению, это выходит за рамки приемлемого для любой из стран, с которыми у вас есть партнерские отношения», — заявила официальный представитель Белого дома.

Псаки добавила, что Вашингтон не может предсказать, каковы будут последствия вводимых санкций. Тем не менее, Белый дом считает их необходимыми.

Кто кого троллит: Ольга Скабеева оценила заявление Псаки о санкциях против РФ
wikipedia.org  / The White House / Public Domain

«Сумасшествие! Псаки только что заявила, что предложение Байдена встретиться с Путиным в силе! Новые антироссийские санкции Псаки назвала «пропорциональными и оправданными», ввести их пришлось из-за действий России, которые не совпадали с интересами США. Ау, кто кого троллит?» — иронично прокомментировала Скабеева слова Псаки.

В четверг президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении РФ. Ограничения коснутся 32 российских физических лиц и организаций: ООО «Необит», АО «Передовые системные технологии», АО «Позитив Текнолоджиз», АО «Пасит», Технополис «ЭРА». Также ограничения ввели против Научно-исследовательского института специализированных вычислительных устройств и автоматики безопасности. Плюс ко всему США приняли решение о высылке десяти российских дипломатов, поскольку некоторые сотрудники дипломатического представительства в Вашингтоне якобы входят в состав «спецслужб» РФ. Кроме того, с 14 июня финансовые учреждения США не смогут покупать долговые ценные бумаги у Центрального банка и Министерства финансов России, а также у Фонда национального благосостояния.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал действия США недружественным, но предсказуемым шагом. По его словам, у Вашингтона накопилось немало проблем, которые он хочет решить за счет других государств, в том числе России, Китая, Европы и Ближнего Востока.

санкции псаки санкции против рф скабеева
Комментировать
Самое популярное
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Общество 14 апреля 2021
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Политика 14 апреля 2021
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Стоны побежденных: Роман Носиков о трауре оппозиции по случаю Дня космонавтики
Общество 13 апреля 2021
Стоны побежденных: Роман Носиков о трауре оппозиции по случаю Дня космонавтики
«Игры Эрдогана»: Альгис Микульскис о трех сокровенных целях турецкого «султана»
Политика 13 апреля 2021
«Игры Эрдогана»: Альгис Микульскис о трех сокровенных целях турецкого «султана»
Федор Бондарчук назвал большой утратой для своей семьи смерть Верника
Общество 13 апреля 2021
Федор Бондарчук назвал большой утратой для своей семьи смерть Верника
Новости партнеров
Все новости / Политика / Кто кого троллит: Ольга Скабеева оценила заявление Псаки о санкциях против РФ
Рейтинг@Mail.ru