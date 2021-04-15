Кто кого троллит: Ольга Скабеева оценила заявление Псаки о санкциях против РФ

Москва, 15 апреля. Телеведущая Ольга Скабеева назвала «сумасшествием» заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о санкциях США против России.
В своем Telegram-канале телеведущая представила отрывок из выступления Псаки на традиционном брифинге для журналистов, на котором пресс-секретарь оценила введенные против РФ санкции. Псаки объявила, что целью Вашингтона является «не эскалация ситуации», а попытка заставить Москву «заплатить цену» за «неприемлемые действия». По ее словам, некоторые из санкций были ранее скоординированы и согласованы с европейскими партнерами и союзниками.
«На наш взгляд, когда совершаются действия, которые не подлежат оправданию и которые не совпадают с нашими интересами, по нашему мнению, это выходит за рамки приемлемого для любой из стран, с которыми у вас есть партнерские отношения», — заявила официальный представитель Белого дома.
Псаки добавила, что Вашингтон не может предсказать, каковы будут последствия вводимых санкций. Тем не менее, Белый дом считает их необходимыми.
«Сумасшествие! Псаки только что заявила, что предложение Байдена встретиться с Путиным в силе! Новые антироссийские санкции Псаки назвала «пропорциональными и оправданными», ввести их пришлось из-за действий России, которые не совпадали с интересами США. Ау, кто кого троллит?» — иронично прокомментировала Скабеева слова Псаки.
В четверг президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении РФ. Ограничения коснутся 32 российских физических лиц и организаций: ООО «Необит», АО «Передовые системные технологии», АО «Позитив Текнолоджиз», АО «Пасит», Технополис «ЭРА». Также ограничения ввели против Научно-исследовательского института специализированных вычислительных устройств и автоматики безопасности. Плюс ко всему США приняли решение о высылке десяти российских дипломатов, поскольку некоторые сотрудники дипломатического представительства в Вашингтоне якобы входят в состав «спецслужб» РФ. Кроме того, с 14 июня финансовые учреждения США не смогут покупать долговые ценные бумаги у Центрального банка и Министерства финансов России, а также у Фонда национального благосостояния.
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал действия США недружественным, но предсказуемым шагом. По его словам, у Вашингтона накопилось немало проблем, которые он хочет решить за счет других государств, в том числе России, Китая, Европы и Ближнего Востока.