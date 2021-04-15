Кто кого троллит: Ольга Скабеева оценила заявление Псаки о санкциях против РФ

Москва, 15 апреля. Телеведущая Ольга Скабеева назвала «сумасшествием» заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о санкциях США против России.

В своем Telegram-канале телеведущая представила отрывок из выступления Псаки на традиционном брифинге для журналистов, на котором пресс-секретарь оценила введенные против РФ санкции. Псаки объявила, что целью Вашингтона является «не эскалация ситуации», а попытка заставить Москву «заплатить цену» за «неприемлемые действия». По ее словам, некоторые из санкций были ранее скоординированы и согласованы с европейскими партнерами и союзниками.

«На наш взгляд, когда совершаются действия, которые не подлежат оправданию и которые не совпадают с нашими интересами, по нашему мнению, это выходит за рамки приемлемого для любой из стран, с которыми у вас есть партнерские отношения», — заявила официальный представитель Белого дома.

Псаки добавила, что Вашингтон не может предсказать, каковы будут последствия вводимых санкций. Тем не менее, Белый дом считает их необходимыми.

wikipedia.org / The White House / Public Domain

«Сумасшествие! Псаки только что заявила, что предложение Байдена встретиться с Путиным в силе! Новые антироссийские санкции Псаки назвала «пропорциональными и оправданными», ввести их пришлось из-за действий России, которые не совпадали с интересами США. Ау, кто кого троллит?» — иронично прокомментировала Скабеева слова Псаки.

В четверг президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении РФ. Ограничения коснутся 32 российских физических лиц и организаций: ООО «Необит», АО «Передовые системные технологии», АО «Позитив Текнолоджиз», АО «Пасит», Технополис «ЭРА». Также ограничения ввели против Научно-исследовательского института специализированных вычислительных устройств и автоматики безопасности. Плюс ко всему США приняли решение о высылке десяти российских дипломатов, поскольку некоторые сотрудники дипломатического представительства в Вашингтоне якобы входят в состав «спецслужб» РФ. Кроме того, с 14 июня финансовые учреждения США не смогут покупать долговые ценные бумаги у Центрального банка и Министерства финансов России, а также у Фонда национального благосостояния.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал действия США недружественным, но предсказуемым шагом. По его словам, у Вашингтона накопилось немало проблем, которые он хочет решить за счет других государств, в том числе России, Китая, Европы и Ближнего Востока.