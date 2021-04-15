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Технологии

Пользователи Windows 7 получили свежее обновление от Microsoft

Компания Microsoft выпустила обновление операционной системы Windows 7, чья поддержка закончилась более года назад.

Москва, 15 апреля. Компания Microsoft выпустила обновление операционной системы Windows 7, чья поддержка закончилась более года назад.

Согласно статистике веб-сайта Statcounter, пользователи со всего мира продолжают эксплуатировать Windows 7, которая лишилась поддержки Microsoft 14 января 2020 года. По состоянию на март 2021 года, доля пользователей этой ОС составляет 16,2%.

В рамках безопасности пользователей Microsoft предложила платную продленную поддержку Windows 7 ESU (Extended Security Updates, расширенные обновления безопасности). Пользователи могут получить обновление под номером KB5001335, которое предполагает стандартные улучшения и устранение уязвимостей в системе. Стоимость этого сервиса выросла до 100 долларов за каждый компьютер.

Накануне корпорация Microsoft решила провести зачистку «лишнего» приложения в новой Windows 10. Запущенная в 2018 году функция Timeline (Временная шкала) не снискала популярности у пользователей, поэтому будет удалена.

microsoft технологии пк windows 7
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