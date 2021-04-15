Пользователи Windows 7 получили свежее обновление от Microsoft

Москва, 15 апреля. Компания Microsoft выпустила обновление операционной системы Windows 7, чья поддержка закончилась более года назад.

Согласно статистике веб-сайта Statcounter, пользователи со всего мира продолжают эксплуатировать Windows 7, которая лишилась поддержки Microsoft 14 января 2020 года. По состоянию на март 2021 года, доля пользователей этой ОС составляет 16,2%.

В рамках безопасности пользователей Microsoft предложила платную продленную поддержку Windows 7 ESU (Extended Security Updates, расширенные обновления безопасности). Пользователи могут получить обновление под номером KB5001335, которое предполагает стандартные улучшения и устранение уязвимостей в системе. Стоимость этого сервиса выросла до 100 долларов за каждый компьютер.

Накануне корпорация Microsoft решила провести зачистку «лишнего» приложения в новой Windows 10. Запущенная в 2018 году функция Timeline (Временная шкала) не снискала популярности у пользователей, поэтому будет удалена.