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Технологии

Mercedes-Benz презентовал новый электрический седан EQS

Компания Mercedes-Benz представила новый роскошный автомобиль EQS, который является электрическим. Внешний вид седана не раскрывали до самого начала презентации.

Штутгарт, 15 апреля. Компания Mercedes-Benz представила новый роскошный автомобиль EQS, который является электрическим. Внешний вид седана не раскрывали до самого начала презентации.

Мотор состоит из 329-сильной полностью электрической установки. Одного заряда хватает на 770 километров. По словам производителей, новая батарея автомобиля способна поддерживать быструю зарядку — на 300 километров за 15 минут.

Также будет доступна двухмоторная версия седана с полным приводом. Его мощность составляет 516 лошадиных сил. Автомобиль способен за 4,3 секунды разогнаться до 100 км/ч. Максимальная скорость — 200 км/ч. Салон электрокара украшен качественной кожей и дорогими материалами. Продажи будут объявлены до конца 2021 года. Стоимость базового варианта составит 110 000 долларов.

Недавно автопроизводитель Mercedes-Benz объявил об отзыве четырех внедорожников GLE/GLS в России. Автомобили были выпущены с конвейера с «неправильной» приборной панелью, которая не соответствует заводской спецификации.

mercedes-benz электрокар EQS
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