Тульская область в огне: масштабные пожары в полях охватили регион

Тула, 16 апреля. Только за сутки пожарные Тульской области 300 раз выезжали на тушение сухой растительности и мусора.

«Обычно такая горячая пора начинается сразу после того, как растаял снег. Если в среднем на ликвидацию горения травы и мусора выезжают в сутки 15 раз, то сейчас эта цифра увеличилась в разы», — рассказал ФАН начальник пресс-службы МЧС России по Тульской области Максим Пряхин.

К счастью, в настоящий момент не зафиксировано возгорания жилых домов. Но есть случаи возгорания сараев, хозпостроек, заброшенных дач. Проводится в регионе активная профилактическая работа, выявление нарушителей, выписывают штрафы. С начала пожароопасного периода — то есть буквально за последние несколько дней — их уже выявили более 150. Размер каждого штрафа — около трех тысяч рублей. Самые распространенные причины — поджог травы. Многие до сих пор ошибочно считают это необходимым.

«Страдают молодые растения, которые только-только начали пробиваться из земли. Гибнут деревья и животные. Это урон природе, экологии. У нас четыре раза в сутки проводится космический мониторинг. Нам присылают термические точки, на которые выезжает оперативная группа. Также очень много звонков от обычных граждан. Многие пожарные с одного выезда едут сразу на другой, чтоб не терять время», — говорит Максим Пряхин.

Сухая и ветреная погода, установившаяся в регионе, способствует стремительному распространению огня. По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни значительных осадков не ожидается. Поэтому сейчас, как предупреждают специалисты, нужно быть предельно осторожными с огнем. С 16 апреля в Тульском регионе вводится особый противопожарный режим.