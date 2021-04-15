Мадс Миккельсен сыграет в фильме «Индиана Джонс — 5»

Лос-Анджелес, 15 апреля. Датский актер Мадс Миккельсен присоединился к касту фильма «Индиана Джонс — 5». Об этом сообщило издание Deadline.

Коллегами Миккельсена по картине будут Харрисон Форд и Фиби Уоллер-Бридж. Они сыграют главные роли в фильме. Снимет киноленту режиссер Джеймс Мэнголд. Продюсером проекта является Стивен Спилберг.

Какая роль достанется Мадсу Миккельсену — неизвестно. Премьера фильма «Индиана Джонс — 5» намечена на 22 июля 2022 года. Съемки стартуют уже этим летом.

Авторы Wolfenstein и Fallout 3 совместно со студией Lucasfilm Games создадут игру про Индиану Джонса. Недавно был опубликован тизер игры. Дата релиза пока остается в секрете.