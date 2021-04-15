«Загрязненная» канцерогенами пища может спровоцировать развитие рака

Москва, 15 апреля. Развитие болезней провоцируют не сами продукты, а сопутствующие факторы. Что наносит вред здоровью, рассказал онколог Михаил Мяснянкин.

Пища, в составе которой много канцерогенов или минеральных удобрений, может спровоцировать развитие рака. И хотя пищеварительная система привыкла к вредным веществам, ее запас «прочности» ограничен, передает Пятый канал.

Во время приготовления еды тоже могут проявиться канцерогены. И если употреблять лишний жир с повторно используемым маслом, то организму это не принесет пользы.

Онколог Мяснянкин посоветовал ограничить потребление жира, калорий и сахара. Вместо этого в рацион следует добавить зелень, фрукты, овощи и салаты. Перед приготовлением продукты необходимо вымыть и правильно хранить.

Продукты, которые переработали из красного мяса, тоже не несут в себе особой пользы. Употребление колбасных и мясных деликатесов повышает риск развития рака толстой кишки, рассказал диетолог Михаил Гинзбург.