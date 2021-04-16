Туляк собрал самую крупную в России коллекцию раритетных мотоциклов

Тула, 16 апреля. Туляк собрал уникальную коллекцию «железных коней». Это более 400 единиц мототехники.

«Началось все около 15 лет назад. В тот момент у меня было 18 мотоциклов. Я вышел на пенсию и решил этим заняться. Раньше в Туле был музей мотоциклов и мотороллеров, но он вскоре закрылся. Вот я и захотел возродить эту традицию. Тем более, что уже тогда у меня были уникальные экспериментальные модели», — рассказал ФАН основатель тульского мотоциклетного музея Леонид Зякин.

На сегодняшний день в коллекции Леонида Павловича только тульской техники 65 единиц. Из них половина мелкосерийная, экспериментальная. Есть и мотоциклы, и мотороллеры, которые сохранились или были выпущены всего в одном экземпляре.

«Самый старый экспонат — английский мотоцикл «Бса слоппер сс 500», которому 93 года. Собираю их не только по всей России, но и по всему миру. Некоторые мотоциклы, особенно первые советские, приходится собирать по кусочкам. Колесо в одном месте, раму — в другом, мотор — в третьем. Это процесс длительный. На один мотоцикл уходит около семи лет», — продолжает Леонид Зякин.

Коллекция постоянно пополняется. Сейчас Леонид Павлович занимается восстановлением сразу десяти единиц тульской техники.

«Я нашел экспериментальный мотоцикл «Тулица-3». Он был немного некомплектный. Сейчас потихоньку восстанавливаю его. Совсем скоро у меня будет стоять довольно уникальный экземпляр, которого нет ни у кого. Он будет только у меня», — говорит Леонид Павлович.

В год мастер-коллекционер реставрирует около 20 единиц техники. Хобби превратилось в дело всей жизни.

фото из личного архива Леонида Зякина /

Экспонатов накопилось так много, что Леонид Зякин открыл свой небольшой музей под Тулой, в деревне Харино. Поэтому все желающие могут приехать, полюбоваться этой красотой, послушать интересные рассказы. Ведь здесь что ни экспонат, то целая история, целая эпоха.