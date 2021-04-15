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Шепелев предложил поклонникам угадать имя его ребенка
instagram.com  /  @dmitryshepelev
Шоу-бизнес

Шепелев предложил поклонникам угадать имя его ребенка

  /   Обновлено: 15 апреля 2021 22:27
Телеведущий Дмитрий Шепелев так и не признался поклонникам, кого ему родила возлюбленная — мальчика или девочку, но предложил угадать имя ребенка.

Москва, 15 апреля. Телеведущий Дмитрий Шепелев так и не признался поклонникам, кого ему родила возлюбленная — мальчика или девочку, но предложил угадать имя ребенка.

Недавно Шепелев стал отцом во второй раз. Наследника ему родила возлюбленная Екатерина Тулупова, у которой также есть ребенок от первого брака — дочка Лада. Пол ребенка телеведущий до сих пор держит в тайне. На своей странице в Instagram он решил дать поклонникам подсказку, какое имя родители выбрали для малыша.

«На днях хочу рассказать вам, какое имя мы выбрали для нашего малыша! Пока СМИ гадают — мальчик или девочка, я поделюсь этой новостью здесь — хочу чтобы вы узнали первыми. Давайте немного подскажу. Имя редкое и состоит из пяти букв, где ни одна из них не повторяется», — написал он, пообещав лайкнуть комментарий с правильным ответом.

Шепелев предложил поклонникам угадать имя его ребенка
Pr Scr instagram.com  / @dmitryshepelev

Подписчики предложили сотни вариантов самых разнообразных имен как для мальчика, так и для девочки. Самыми популярными были Мирон, София, Мария, Давид, Дарья, Демид, Артем. Большинство фанатов уверены, что в семье Шепелева все-таки родился сын.

«А почему, собственно, мальчик? Я чисто по форме и размеру пальчиков на ручке. Как мама двоих девочек, и вообще по наблюдениям, думаю, что это пацан: у них пальчики более мясистые, как сосисочки, и пухлые ручки, в то время, как у девочек более тонкие и длинные. Как-то так», — отметила в комментариях пользователь под ником victoriakuryzhova.

Другие же основывают свои догадки выбором одежды малыша: чаще всего видны пеленки и распашонки голубого цвета.

Шепелев предложил поклонникам угадать имя его ребенка
Pr Scr instagram.com  / @dmitryshepelev

Ранее телеведущий рассказал подписчикам, как к рождению ребенка отнеслись старшие дети Платон и Лада. Девочка ждала малыша с нетерпением, а сын Жанны Фриске очень переживал и волновался. После рождения детки поняли, что никакой «угрозы» нет, и тревожность сменилась любопытством, а после и радостью.

дети шепелев тулупова
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