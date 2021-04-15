США заявили о применении «незамеченных» шагов против России

Вашингтон, 15 апреля. Вашингтон предпримет ряд шагов в отношении Москвы, которые не будут анонсированы. Об этом WSJ заявил источник в администрации США.

Соединенные Штаты, кроме объявленных санкций, введут другие меры, которые останутся «незамеченными». Белый дом намерен, помимо ограничительных мер для Кремля, осуществить ряд шагов, которые не будут афишироваться.

Ранее США заявили о применении рестрикций против суверенного долга России. Американская сторона обусловила санкции якобы вмешательством РФ в выборы президента Соединенных Штатов.