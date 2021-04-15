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МИД Украины обозначил «красную линию» в противостоянии с Россией
Федеральное агентство новостей  /  Сарапулов / wikimedia.org / Екатерина Арутюнова / CC4
Общество

МИД Украины обозначил «красную линию» в противостоянии с Россией

  /   Обновлено: 15 апреля 2021 23:17
России «грозят» последствия в случае пересечения государственной границы Украины. Об этом заявил министр иностранных страны дел Дмитрий Кулеба.

Киев, 15 апреля. России «грозят» последствия в случае пересечения государственной границы Украины. Об этом заявил министр иностранных страны дел Дмитрий Кулеба.

Глава ведомства назвал границу «красной линией», нарушение которой будет означать выход на новый уровень в «противостоянии» между государствами. Позицию Киева политик обозначил в рамках брифинга с коллегами из Эстонии, Литвы и Латвии. Видео встречи опубликовано в Facebook МИД Украины.

«Если Россия пересекает эту границу, то она должна нести ответственность за последствия», — отметил Кулеба.

Ранее США заявили о намерении продолжить военную помощь Украине. На фоне обещаний официальный представитель МИД России Мария Захарова предостерегла страны НАТО от поставок вооружения Киеву. По ее словам, это может привести к силовому решению конфликта в Донбассе.

Украина россия кулеба
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