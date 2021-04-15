Похищенные у берегов Бенина моряки возвращаются домой

Порто-Ново, 15 апреля. Экипаж нефтяного танкера «MT Davide B» освобожден. Голландская судоходная компания De Poli сообщила, что все члены команды спасены, находятся в безопасности и чувствуют себя хорошо. Они уже общались с родственниками и вскоре вернутся домой.

Предположительно, все это время моряков прятали в Нигерии. С преступниками, которые захватили судно, долго вели переговоры и в итоге добились освобождения экипажа. Пока неизвестно, пришлось ли платить выкуп.

Освобождение команды Davide B прокомментировал директор компании Кьяра де Поли. Он рад, что моряки в целости и сохранности выбрались из плена. Бандиты больше месяца удерживали 15 человек родом из Украины, Румынии и Филиппин. Кроме того, среди них находился один россиянин.

«Последние несколько недель стали чрезвычайно сложным временем. Особенно трудно пришлось экипажу и семьям похищенных», — сказал Кьяра де Поли.

В начале марта танкер двигался из Латвии (Рига) в Нигерию (Лагос). Примерно в 390 километрах от крупнейшего города Бенина Котону на него напали пираты. Они оставили на борту шесть человек, а 15 забрали с собой. При этом не тронули груз.