«Авангард» сразится за титул с ЦСКА в финале Кубка Гагарина

Казань, 15 апреля. Омский «Авангард» на выезде одолел казанский «Ак Барс» в овертайме со счетом 4:3 и стал вторым финалистом Кубка Гагарина, в котором сразится со столичным ЦСКА.

Матч в Казани завершился со счетом 4:3 (2:1, 0:2, 1:0, 1:0) в пользу гостей. За «Авангард» результативными бросками отличились Кирилл Семенов (11-я минута), Оливер Каски (20) и Вилле Покка (50). За хозяев шайбы забросили Дмитрий Воронков (13), Альберт Яруллин (35) и Артем Галимов (37). Каски на четвертой минуте овертайма оформил дубль и завоевал для «Авангарда» путевку в финал Кубка Гагарина. «Ак Барс» стал бронзовым призером чемпионата России.

Первая игра финальной серии пройдет 18 апреля. Столичный ЦСКА на своем льду примет «Авангард».

В прошлой игре омский клуб в домашнем матче уступил «Ак Барсу» со счетом 0:2. Тогда заброшенными шайбами за казанский клуб отметился Кирилл Петров, который оформил дуль (46-я, 60-я минуты).