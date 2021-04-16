1 апреля в России стартовала кампания по приему детей в первый класс. По закону родители имеют право отдать ребенка в школу не по прописке, если в выбранном учебном заведении после 6 июля останутся вакантные места. О новых правилах приема первоклашек мы уже рассказывали в одной из недавних статей. Сегодня мы решили затронуть чрезвычайно важный вопрос выбора школы, поскольку от принятого решения зачастую зависит будущее ребенка, его способность и желание учиться, отношение к образовательному процессу в целом.

Многие мамы и папы сегодняшних детсадовцев задумываются о том, как другие родители выбирают школу. Как правило, основными критериями являются близость к дому, а также отзывы знакомых. Однако этого может оказаться недостаточно для того, чтобы попасть в действительно достойное учебное заведение. За рекомендациями мы решили обратиться к профессионалу в данной области.

О том, как не ошибиться с выбором начальной школы, журналист ФАН поговорил с доктором педагогических наук, профессором, экспертом по образованию Юлией Лях.

«Независимо от того, выбираете ли вы государственную или частную школу или обучение на дому, платите ли вы за обучение или нет, тщательное планирование является обязательным, — начинает свой рассказ Юлия Лях. — Помните, вы ищете школу, которая сделает обучение вашего ребенка максимально полезным, а его будущее — успешным. Вы должны продумать четыре шага, которые наиболее важны для вас при выборе школы».

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Шаг 1. Думайте только о своем ребенке

Начать поиск лучшей школы наш эксперт советует с размышлений о том, что бы вы хотели, чтобы школа делала для ребенка, ведь никто не знает его лучше, чем родители. Итак, на что же обратить внимание в первую очередь? Перед тем, как определиться с выбором, ответьте себе на ряд важных вопросов.

• Потребности вашего ребенка

— Вашему ребенку требуется больше индивидуального внимания?

— Нужна ли ему дополнительная помощь или больше времени для выполнения задания?

— Имеются ли особые потребности в обучении или окружающей его среде?

— Нужна ли программа углубленного изучения иностранного языка?

• Стиль обучения вашего ребенка

— Ваш ребенок лучше всего учится, слушая или любит участвовать в обсуждениях?

— Он гуманитарий, технарь или же склонен к творчеству?

— Ему комфортнее учиться в группах или работать одному?

• Расположение школы

— Вам важна близость школы к вашему месту проживания или работы? Или было бы удобно, чтобы она находилась в нескольких минутах ходьбы от дома близких родственников, чтобы они могли забирать первоклашку после уроков?

— Есть ли возможность для развития талантов ребенка около дома или придется выезжать за пределы вашего района?

— Как далеко вы готовы возить ребенка в школу на общественном или личном транспорте?

— Ребенок хочет учиться в школе со своими друзьями, живущими по соседству или для него это не столь важно?

Федеральное агентство новостей /

Шаг 2. Соберите информацию о школах

Выбирая автомобиль или бытовую технику, мы стараемся собрать максимум информации об объекте покупки, советуемся с друзьями и родственниками и перечитываем сотни отзывов в интернете.

Вполне естественно, что такое ответственное дело как выбор начальной школы для первоклассника не обойдется без сбора подробной информации о программах обучения, внеклассных мероприятиях, репетиторстве, спортивных секциях и других дополнительных образовательных услугах, предлагаемых конкретным учебным заведением.

«Усердная работа будет стоить вашего времени, если вы найдете школу, которая воспитывает в вашем ребенке все самое лучшее», — уверяет Юлия Лях и рассказывает об аспектах, на которые нужно обращать внимание в первую очередь.

Расскажем подробно о каждом в формате опросника.

• Учебный план

— Какие курсы предлагает школа помимо основных предметов?

— Есть ли у школы особая направленность или тема в учебной программе?

— Проводятся ли в школе внеклассные мероприятия, поддерживающие основную направленность?

— Есть ли эффективная программа изучения иностранного языка?

— Есть ли в школе учебная программа и необходимая поддержка для детей с особыми потребностями, если это требуется?

• Подход к обучению

— Есть ли в школе особый подход к преподаванию и обучению (например, групповые проекты, индивидуальная успеваемость, частое тестирование)?

— Делает ли школа все возможное, чтобы каждый ребенок учился? Предоставляет ли это детям возможность получить дополнительную помощь, когда они в ней нуждаются?

— Какова политика выполнения домашних заданий? Соответствует ли это вашим ожиданиям в отношении того, сколько домашней работы должен делать ваш ребенок? Должны ли родители участвовать в процессе?

— Какова наполняемость классов?

• Репутация

— Как результаты тестов школы сравниваются с результатами других школ?

— Повышались или понижались результаты рейтингов за последние несколько лет?

— Сколько учеников покидают школу до окончания выпускного класса?

— Какие особые достижения, награды или признание получила школа?

— Что говорят выпускники школы?

— Каких успехов в профессиональной деятельности достигли выпускники?

• Дисциплина

— Влияет ли школа на развитие личности? Участвует ли в формировании характера?

— Какая политика ведется в отношении нарушителей дисциплины?

— Действует ли программа профилактики злоупотребления наркотиками и алкоголем?

— Есть ли дресс-код?

• Безопасность

— Как школа предотвращает и решает проблемы с наркотиками, алкоголем и курением?

— Занимается ли школа предотвращением и борьбой с насилием, издевательствами, домогательствами и другими формами оскорбительного поведения?

— Какие меры принимаются для обеспечения безопасности учащихся?

— Что делается для того, чтобы дети и взрослые знали план действий в чрезвычайных ситуациях?

• Внеурочная деятельность

— Какие дополнительные занятия предлагает школа после уроков или по выходным?

— Все ли школьники имеют возможность участвовать во внеклассных мероприятиях?

— Какие виды деятельности привлекают наибольшее внимание и ресурсы?

— Спонсирует ли школа экскурсии?

— Доступны ли они всем ученикам?

• Материально-техническое оснащение

— Насколько хорошо укомплектована библиотека?

— Есть ли возможности для исследовательской деятельности?

— Имеют ли учащиеся доступ к компьютерам и Интернету?

— Контролируется ли его использование?

— Есть ли в штате медсестра с ежедневными дежурствами?

— Как контролируется приход и уход учеников?

— Доступны ли школьникам консультационные услуги и репетиторство?

— Оборудована ли школа для детей с ограниченными физическими возможностями?

• Порядок приема

— Каков процесс подачи заявки? Нужно ли подавать документы лично или в онлайн формате?

— Каковы сроки подачи заявок?

— Требуются ли результаты тестов, собеседований или экзаменов для поступления?

— Каковы диапазоны баллов для зачисленных школьников?

— Включают ли требования к поступающим портфолио, прослушивание или дополнительные испытания?

— Сколько стоит обучение и как происходит оплата (для частных школ)?

Важно! Напоминаем, что никаких дополнительных тестирований для первоклашек школа, к которой вы прикреплены по территориальному принципу, устраивать не может!

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Шаг 3. Посетите школы и понаблюдайте за ними

Юлия Лях рекомендует заранее познакомиться с учебным заведением, в котором, возможно, предстоит учиться ребенку.

«Свяжитесь с интересующими вас школами и договоритесь о встрече с директором или завучем, — советует эксперт. — Это хороший способ получить ответы на свои вопросы».

«Если возможно, посетите день открытых дверей, собрание родителей и учителей или другое школьное мероприятие, которое также предоставит ценную информацию об отношении администрации, учителей, учеников и родителей, — продолжает эксперт. — Учителя будут самыми близкими к вашему ребенку взрослыми, и вы захотите узнать, хорошо ли они подготовлены, преданны своему делу и довольны ли своей работой».

Внимательно присмотритесь ко всему происходящему вокруг вас и задайте себе следующие вопросы:

• Общая атмосфера

— Насколько доброжелательно вас встретили?

— В школе порядок?

— Как выглядят доски объявлений?

— Как школа общается с учениками и родителями (еженедельный/ежемесячный информационный бюллетень, электронная почта, веб-сайт)?

— Выглядят ли ученики вежливыми, довольными и дисциплинированными?

— Учителя кажутся открытыми и заинтересованными?

• Руководство

— Как директор относится к дисциплине?

— Какие дополнительные занятия больше всего интересуют директора школы?

— Какая репутация у директора среди учеников и родителей?

— Идет ли он на контакт?

— Знакомится ли со школьниками?

— Как осуществляет контроль за образовательным процессом?

— Что делает школа для поощрения хороших учителей?

— Как директор реагирует на опасения/жалобы родителей?

— В чем сильные и слабые стороны школы по мнению руководства? Как можно улучшить школу?

• Учителя

— Как учителя оценивают работу учеников?

— Возлагают ли надежды на успехи своих учеников? Как поощряют и мотивируют?

— Как учителя информируют учеников о своих ожиданиях?

— Вводят ли родителей в курс учебной программы?

— Как часто проводятся родительские собрания?

— Обладают ли учителя навыками и знаниями, чтобы заниматься с детьми с особыми потребностями в обучении?

— Имеется ли специализированный персонал для удовлетворения особых потребностей ребенка в обучении (например, логопед, психолог или тьюторы)?

— Готовы ли учителя оказывать школьникам дополнительную помощь?

— Есть ли у учителей сайты с классными заметками и другой информацией для учеников и родителей?

• Ученики

— Как школьники отзываются о директоре и учениках?

— Что говорят о домашних заданиях?

— Участвуют ли школьники во внеурочной и внеклассной деятельности? Интересно ли им это?

— Чувствуют ли учащиеся себя в школе в безопасности?

• Участие родителей в жизни школы

— Поощряется ли участие родителей в образовательном процессе?

— Как родители могут участвовать?

— Есть ли в школе активная организация родителей и учителей?

— Проводятся ли в школе собрания и мероприятия в то время, когда родители могут их посещать?

— Ожидается ли, что семьи будут участвовать в выполнении домашних заданий?

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Шаг 4. Подайте заявку в выбранные вами школы

«После того, как вы выберете школу, которая, по вашему мнению, лучше всего подходит для вашего ребенка, вы пройдете процесс подачи заявления в школу (или школы) по вашему выбору, — объясняет Юлия Лях. — Рассмотрите возможность подачи заявления более чем в одно учебное заведение, на случай если ваш ребенок не будет принят в школу не по месту регистрации».

Наш эксперт советует начать этот процесс как можно раньше, чтобы обеспечить соблюдение всех сроков.

В свою очередь, напоминаем, что кампания по приему детей в 1 класс продлится с 1 апреля по 30 июня для тех, кто проживает на территории, закрепленной за определенной школой. Принимать документы в школы не по прописке будут с 6 июля по 5 сентября в случае наличия свободных мест.