Десятки школьников погибли при пожаре в столице Нигера

Ниамей, 15 апреля. В столице Нигера сгорела школа. От огня погибли около 20 детей в возрасте от трех до пяти лет. О трагедии сообщили в пожарной службе.

Ее командир Сиди Мохамед рассказал, что загорелся 21 класс и примерно 20 малышей оказались в ловушке. Спасатели быстро отреагировали и потушили пожар, однако дети не выжили.

Учебное заведение загорелось 14 апреля примерно в 16:00 по местному времени. Причина пожара пока неизвестна. Однако уже сейчас ясно, почему огонь быстро распространился. Школа размещалась в соломенных хижинах, которые легко охватил пожар.

Старшие ученики смогли отреагировать на ситуацию и эвакуироваться. Однако дошкольники оказались беспомощны и не выбрались из горящего помещения.

У разрушенной школы на окраине столицы собрались родители погибших учеников. К ним прибыл премьер-министр Оухумуду Махамаду, чтобы выразить свои соболезнования.

Нигер остается самой бедной страной мира. Учебные помещения строят из легко воспламеняющихся материалов, а дети часто сидят на полу. Такой подход привел к массовой трагедии.

Национальный союз учителей уже отреагировал на гибель малышей и потребовал сделать все, чтобы избежать повторения катастрофы.

«Необходимо прекратить проводить занятия в хижинах», — настаивают педагоги.

Директор сгоревшей школы поддержала это заявление, а тетя одного из погибших обратила внимание, что существует много пустующих участков, на которых можно построить надежные и безопасные помещения.

На фоне тяжелейшего финансового положения Нигер продолжает страдать от постоянных атак боевиков. Недавно страна справлялась с еще одной трагедией: радикалы напали на военнослужащих и убили минимум четырех из них.