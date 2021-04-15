Немецкий политолог считает Байдена «крепким орешком» для Путина

Вашингтон, 15 апреля. Немецкий политолог и журналист Даниэль Фридрих Штурм подчеркнул, что президенту США Джо Байдену важно не показаться «мягким» с лидером России Владимиром Путиным.

Политолог считает, что для Путина американский глава — «крепкий орешек». Даниэль Фридрих Штурм сомневается, что встреча между лидерами двух держав может пройти в дружеской атмосфере.

В апреле 2021 года глава Соединенных Штатов Америки в ходе телефонного разговора предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в третьей стране. Примет ли Путин предложение Байдена — неизвестно.

Фридрих Штурм уверен, что американский лидер планирует обсудить с президентом России ситуацию на Украине. Ведь на восточной границе страны, по мнению Вашингтона, якобы сосредоточены российские войска, чем и обеспокоена американская сторона.

Федеральное агентство новостей /

Ранее Джо Байден утвердил документ о внедрении новой партии санкций против РФ. В результате ограничений из страны будут высланы десять российских дипломатов. В связи с этим директор Национальной разведки Соединенных Штатов Эврил Хейнс заявила, что для разрядки российско-американских отношений нужны не только санкции, но и диалог с Россией.