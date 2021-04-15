Валентина Матвиенко встретилась с председателем парламента Молдавии

Санкт-Петербург, 15 апреля. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась с председателем парламента Республики Молдова Зинаидой Гречаный. Информацию об этом сообщили в пресс-службе Совфеда.

Валентина Матвиенко и Зинаида Гречаный на площадке МПА СНГ обсудили перспективы развития двусторонних межпарламентских связей. Политики договорились продолжать конструктивный межпарламентский диалог, в том числе в рамках работы групп дружбы.

По информации пресс-службы Совфеда, Матвиенко предложила активизировать сотрудничество и по линии профильных комитетов. Кроме того, стороны обменялись мнениями относительно расширения межрегиональных связей.

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«Россия всегда была настроена на развитие отношений с Молдовой по всем направлениям», — сказала председатель Совета Федерации.

В ходе диалога коллеги также поговорили о борьбе с коронавирусной инфекцией. Валентина Матвиенко и Зинаида Гречаный отметили важность вакцинирования населения.

Ранее сообщалось, что Матвиенко назвала полет Гагарина триумфом отечественной науки и техники.