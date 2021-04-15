Шойгу: Основные задачи по преобразованию ВС РФ выполнены

Москва, 15 апреля. Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) отвечают всем необходимым требованиям, чтобы называться одной из самых передовых армий в мире.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские войска приведены к трехвидной структуре, а их численность соответствует изданному ранее указу президента. Об этом он заявил в ходе интервью «Российской газете».

Недавно в Каспийском море стартовали масштабные учения ВМФ России. В них задействованы экипажи десяти боевых кораблей российского флота.