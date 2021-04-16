Об идеально ровной коже и красивом цвете лица мечтает, пожалуй, каждая женщина, однако счастливиц, которым повезло выглядеть на все 100% без каких бы то ни было ухищрений, совсем немного. Большинству все же приходится прибегать к некоторым хитростям, чтобы добиться желаемого результата. На помощь в нелегком деле маскировки недостатков приходят тональные кремы. Современные средства не только скрывают видимые несовершенства кожи лица, но и бережно ухаживают за ней в течение всего дня в промежутках между применением дневного и ночного кремов.

Особого внимания требует комбинированная кожа, которая сочетает в себе типичные особенности сухого и жирного типов с присущими им сложностями в уходе. Расскажем, какой тональный крем выбрать для комбинированной кожи и представим вашему вниманию традиционный рейтинг лучших по версии ФАН.

Федеральное агентство новостей /

Специфика комбинированной кожи

Комбинированный считается одним из наиболее часто встречающихся типов кожи. Его уникальность состоит в сочетании признаков, присущих жирной и сухой коже.

Интересный факт! Чаще всего смешанный тип встречается у подростков, а вот взрослые люди являются его обладателями значительно реже. Косметологи утверждают, что при надлежащем уходе комбинированная кожа может постепенно стать нормальной.

Понять, что вы являетесь обладательницей комбинированной кожи совсем не сложно. На этот факт указывают следующие ярко выраженные признаки:

• активная выработка кожного сала на лбу, подбородке и в области носа;

• склонность к воспалениям, акне и комедонам на перечисленных участках лица;

• отсутствие высыпаний на щеках;

• ощущение стянутости и сухости, шелушение на щеках и в височной части;

• появление мелких ранних морщинок на сухих участках при их отсутствии в области лба;

• расширенные поры в Т-зоне;

• тусклый, лишенный естественного сияния цвет лица в сочетании с периодическими или постоянными высыпаниями в Т-зоне.

Точно определить принадлежность кожи к тому или иному типу поможет нехитрый тест: тщательно очистите лицо от загрязнений и косметики, но не наносите никаких средств для ухода после умывания. Подождите пару часов и промокните однослойной бумажной салфеткой разные участки лица. Если маслянистый след появился после контакта с Т-зоной, а щеки и виски не оставили на тестере никаких пятен, то ваша кожа — комбинированная и ей требуется особо тщательный уход для сохранения красоты и здоровья.

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Причины проблем

Как известно, красота идет изнутри, и любые проблемы, будь то появление акне или нездоровый цвет лица, чаще всего связаны с теми или иными сбоями в функционировании человеческого организма. Среди причин, по которым возникают неприятные проявления на комбинированной коже, можно выделить следующие:

• Чрезмерная активность сальных желез. Некрасивый блеск в Т-зоне и частые высыпания являются следствием излишне активной работы сальных желез, вызванных переизбытком мужского гормона тестостерона. Кожное сало, вырабатывающееся в больших количествах, закупоривает поры, что и приводит к образованию комедонов, акне и прочих дефектов кожи.

• Гормональная перестройка, особенно в подростковом возрасте, зачастую приводит к выраженным проблемам с эпидермисом.

• Сбои в работе желудочно-кишечного тракта.

• Проблемы с эндокринной системой.

• Стрессы и накопившаяся усталость. Переутомление и чрезмерные нервные нагрузки негативно сказываются на всех органах и системах, а отражение зачастую находят в кожных проблемах.

• Плохая экология. Качество воздуха в городах оставляет желать лучшего, что не может не сказываться на нашем внешнем виде.

• Неправильный или недостаточный уход за кожей лица. Такие ошибки как использование неподходящей или чужой косметики, игнорирование сроков годности и целостности упаковки, злоупотребление косметическими средствами и некачественное очищение кожи могут дорого стоить «нарушительнице».

• Отсутствие выстроенного режима дня, недосып.

• Злоупотребление вредной пищей и алкоголем, курение.

• Наследственность.

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Как ухаживать за комбинированной кожей

Чтобы снизить выраженность неприятных проявлений, присущих данному типу кожи, специалисты советуют следовать ряду рекомендаций. Большинство из них связаны в первую очередь с изменением образа жизни, что благоприятно отразится не только на состоянии кожи лица, но и на фигуре.

• Высыпайтесь. Взрослому человеку для нормального самочувствия требуется не менее семи-восьми сна ежедневно.

• Гуляйте и занимайтесь спортом. Старайтесь проводить больше времени на улице. В теплое время года можно совместить приятное с полезным и перенести тренировки на свежий воздух.

• Ешьте только полезные для здоровья продукты. Для того, чтобы кожа оставалась здоровой и красивой в рацион необходимо включать жирную морскую рыбу и морепродукты, зеленые овощи — источник клетчатки, орехи и семечки, оливковое масло, кисломолочные продукты.

• Правильно подбирайте декоративную косметику и средства для ухода. Все кремы, лосьоны и тоники, соприкасающиеся с вашей кожей, должны подходить к ее типу.

• Не забывайте про тщательное ежедневное очищение. Никогда не ложитесь спасть, не смыв косметику. Забитые поры еще никому красоты не добавляли.

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Как выбрать тональный крем для комбинированной кожи

Тональный крем — практически всегда основа макияжа, его база и во многом залог успеха, поскольку только ровная кожа без видимых изъянов может выглядеть красиво. С капризами смешанного типа справится далеко не каждый, ведь перед ним стоит сразу несколько непростых задач.

Выбор тональных кремов огромен. В магазинах можно найти средства на любой вкус и кошелек — от бюджетных до класса люкс, с матирующим эффектом или придающие естественное сияние, с легкой или более плотной текстурой. Будем разбираться как не ошибиться и выбрать лучший из лучших.

Критерии выбора тонального крема

• Отсутствие комедогенных веществ в составе. Проще говоря, крем для комбинированной кожи не должен содержать вещества, закупоривающие поры и провоцирующие образование комедонов. К ним относят минеральные масла, парафин, вазелин, камфору, эвкалипт, изопропил и некоторые другие.

• Наличие солнцезащитных элементов. Тональный крем с spf для комбинированной кожи не только скроет несовершенства, но и защитит от пагубного воздействия солнечных лучей, предупредит преждевременное старение и появление пигментных пятен, а также будет служить профилактикой меланомы.

• Формула без спирта, талька и кислот. К не самым полезным причисляют еще и масло ши. Все эти компоненты делают текстуру более легкой, но не лучшим образом сказываются на здоровье кожи.

• Легкость текстуры. Плотные средства имеют свойство закупоривать поры и подчеркивать шелушение.

• Способность хорошо увлажнять кожу.

• Наличие антибактериальных компонентов, способных подсушивать и снимать воспаления.

Основные задачи, которые стоят перед тональным кремом для смешанного типа кожи

Хорошее средств должно выполнять следующие функции:

• скрывать несовершенства и выравнивать тон, позволяя коже дышать;

• не забивать поры;

• матировать;

• защищать от солнца;

• увлажнять и устранять шелушение.

pixabay.com / Claudio_Scott

Топ тональных кремов для комбинированной кожи по версии ФАН

Pupa BB крем + Primer Professionals

Pr Scr market.yandex.ru /

Практически универсальное средство для комбинированной и жирной кожи. Сочетает в себе достоинства выравнивающего недостатки праймера — основы под макияж и легкого дневного крема для повседневного использования. Прекрасно матирует, увлажняет, тонизирует и к тому же защищает от солнца (степень защиты SPF 20). В составе средства отсутствуют масла и парабены, что очень важно для склонной к жирности кожи. Формула продукта предусматривает наличие пористого кварца, который является прекрасным абсорбентом для жирового секрета, вырабатываемого сальными железами (себума). За считанные секунды тональный крем от Pupa справится с покраснениями, неровностями и другими дефектами, при этом бережно ухаживая за кожей.

Ориентировочная стоимость: 630 рублей.

Lumene Matte Oil-Control

Pr Scr market.yandex.ru /

Тональный крем от Lumene был создан специально для обладательниц смешанного типа кожи, имеющей склонность к жирности. По словам производителя, средство содержит в составе воду из ледников Арктики и экстракт травянистого растения таволги, которые прекрасно справляются с проблемой излишней выработки себума и одновременно эффективно увлажняют. Продукт имеет довольно жидкую консистенцию, но при этом хорошо ложится, не растекается и создает на коже однородный матовый слой без эффекта маски.

Ориентировочная стоимость: 1100 рублей.

Revlon Colorstay for Combination-Oily Skin

Pr Scr market.yandex.ru /

Косметическое средство от легендарного бренда вполне успешно справляется со своими непосредственными обязанностями, несмотря на вполне демократичную цену. Тональный крем прекрасно подходит для маскировки проблемных участков в Т-зоне. Матирует и убирает жирный блеск, придавая коже здоровый вид на целый день. Производитель утверждает, что покрытие сохранит свою стойкость в течение 24 часов, не потечет и не будет скатываться. Пользователи отмечают способность тонального крема сливаться с тоном кожи.

Ориентировочная стоимость: 630 рублей.

Garnier BB Cream Секрет совершенства

Pr Scr market.yandex.ru /

Бюджетный вариант для обладательниц комбинированной и склонной к жирности коже. Это универсальное средство успешно сочетает в себе функции дневного увлажняющего, тонального и солнцезащитного кремов (степень защиты SPF 20). Продукт адаптирован к потребностям проблемной кожи, а входящие в его состав ингредиенты не только маскируют несовершенства, но и ухаживают за лицом. Экстракт грейпфрута, богатый витаминами, кальцием, калием и фосфором, прекрасно тонизирует и препятствует старению, а минерал перлит выступает в роли натурального абсорбента, препятствуя появлению жирного блеска и сохраняя матовость кожи на весь день. В составе крема от Garnier отсутствуют масла и жиры. Многофункциональный продукт одновременно увлажняет, матирует, сужает поры, не забивая их, маскирует недостатки и защищает от вредного воздействия ультрафиолетового излучения (степень защиты SPF 20).

Ориентировочная стоимость: 270 рублей.

Max Factor Healthy Skin Harmony Miracle Foundation

Pr Scr market.yandex.ru /

Средство для комбинированной кожи от марки, основатель которой придумал тональные кремы, попробовав разводить пудру не водой, а жирной основой, чтобы она лучше ложилась.

Miracle Foundation способен творить настоящие чудеса с проблемной кожей, одновременно увлажняя, контролируя жирность и защищая от вредных солнечных лучей (степень защиты SPF 20). Содержащиеся в составе пантенол и витамин Е успокаивают воспаления и придают коже здоровый вид. Легкая консистенция позволяет порам дышать, крем ложится ровно, отлично маскирует несовершенства и держится целый день.

Ориентировочная стоимость: 570 рублей.

Clinique Even Better Makeup Broad Spectrum

Pr Scr market.yandex.ru /

Средство имеет жидкую консистенцию скорее напоминающую сыворотку. Благодаря этому оно прекрасно распределяется по поверхности лица, выравнивая тон и маскируя недостатки. Комплекс особых компонентов, богатый минералами и витамином С, не только скрывает недостатки, но и борется с воспалениями и пигментными пятнами. Проблемная кожа не просто выглядит лучше, но действительно становится более здоровой.

Ориентировочная стоимость: 2700 рублей.