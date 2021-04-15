Санкции США против России не удивили главу Крыма

Симферополь, 15 апреля. Глава Республики Крым Сергей Аксенов прокомментировал новые санкции США против России. Об этом он рассказал в беседе с журналистами.

Аксенов считает, что новые антироссийские санкции Соединенных Штатов — это обычная история, которая никого уже не удивляет. Ранее стало известно, что Америка ввела против РФ ряд ограничительных мер, которые также коснулись Крыма.

«Обычная история. У меня вопрос к коллегам, которые еще не в санкционном списке: как вы его миновали? На какую разведку работаете? Я утрирую, понятно. Сегодня уже все участники процесса — давно в санкционных списках. <...> Не отвлекайтесь», — сказал Аксенов.

Крым стал частью России весной 2014 года в результате референдума. Тогда большинство жителей полуострова проголосовали за возвращение в состав Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что Аксенов предложил изменить федеральное законодательство в Крыму для подрядчиков.