Сирены воздушной тревоги сработали в израильском Сдероте

Сдерот, 15 апреля. Система оповещения о воздушной угрозе активировалась в израильском городе недалеко от сектора Газа. Существует риск ракетного обстрела, заявили в пресс-службе армии обороны страны.

Также сирены воздушной тревоги прозвучали в региональном совете Шаар ха- Негев на юге республики. Недавно военнослужащие Израиля зафиксировали запуск ракеты по южным территориям страны. Случаи нападения произошли после срабатывания систем оповещения в региональном совете Эшколь, который находится близко к сектору Газа.

«Сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Сдерот и региональном совете Шаар ха-Негев», — сказано в распространенном заявлении.

Ранее стало известно о нападении на израильское судно вблизи побережья Объединенных Арабских Эмиратов. Инцидент произошел в Оманском заливе.