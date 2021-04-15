Джо Байден заявил о необходимости готовиться к следующей пандемии

Вашингтон, 15 апреля. Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден считает, что новая пандемия неизбежна и к ней уже нужно готовиться.

Пандемии, подобные коронавирусной, американский лидер назвал одним из актуальных вопросов, над которым нужно работать его администрации. По его словам, грядет новая эпидемия, однако он не сказал, какая именно.

В декабре президент США в прямом эфире получил первую дозу вакцины от COVID-19, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech. Таким образом он хотел убедить американских граждан в безопасности вакцины.

Ранее стало известно, что американская кампания по вакцинации граждан находится под угрозой. Причиной послужило сокращение поставок вакцины Johnson & Johnson — на 85% ниже, чем ожидало правительство.