Гагарина и Исхаков воссоединились ради дочери Мии

Москва, 15 апреля. Известная российская певица Полина Гагарина и ее бывший супруг Дмитрий Исхаков побывали в зоопарке вместе с общей дочерью Мии.

Трехлетняя Мия, которая после развода родителей осталась жить с мамой, скучает по отцу. Девочка очень редко видит своего родителя, потому что у него непростые отношения с бывшей женой. Обычно встречи Мии и Дмитрия проходили, когда артистка уезжала на гастроли. Однако бывшим супругам удалось перебороть неприязнь друг к другу и они воссоединились ради дочери.

Prt Scr instagram.com / @isxakov

Сначала Гагарина и Исхаков прогулялись вместе с Мией по зоопарку, а затем отвели девочку на занятие по гончарному делу. В Instagram звезд опубликованы снимки с чудесной прогулки, но в кадр только попала наследница.

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков официально развелись в прошлом году. Желтая пресса утверждала, что певица никак не могла смириться со скромными заработками мужа и не хотела тащить на себе всю семью. В январе 2021 года артистка улетела на Мальдивские острова с детьми и новым мужчиной. Избранником Полины оказался 48-летний саундпродюсер Владимир Чиняев.