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Солист «Галасов 3Места» заявил о сильном испуге организаторов Евровидения
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Общество

Солист «Галасов 3Места» заявил о сильном испуге организаторов Евровидения

Солист белорусской группы «Галасы 3Места» Дмитрий Бутаков высказался о недопуске команды на песенный конкурс Евровидение.

Москва, 15 апреля. Солист белорусской группы «Галасы 3Места» Дмитрий Бутаков высказался о недопуске команды на песенный конкурс Евровидение.

Скандал произошел после того, как белорусскому коллективу отказали в участии. Организаторам международного конкурса не понравилась композиция «Я научу тебя», а предложенная позднее «Песенка про зайца» также не была одобрена.

Бутаков считает, что представители Евровидения «сильно испугались» появления на конкурсе их песни.

«Но ведь они сами нашли в песне что-то, чего в ней не было. В тексте заявления Европейского вещательного союза говорится, что песня ставит под угрозу все их чаяния и надежды», — сказал музыкант в разговоре с изданием «Газета.ру».

Евровидение в этом году пройдет в Роттердаме в середине мая. Белоруссия не будет участвовать. Причиной тому стал отказ организаторов конкурса. Представители Белоруссии предложил несколько песен, но они не были одобрены организаторами Евровидения. Также поступило предложение дать выступить белорусским командам в антракте шоу, но на конкурсе эту идею не одобрили.

евровидение Галасы 3Места
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