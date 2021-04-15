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Лера Кудрявцева показала забавное видео с подросшей дочкой
instagram.com  /  @leratv
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала забавное видео с подросшей дочкой

Телеведущая Лера Кудрявцева не может нарадоваться на свое маленькое чудо и с удовольствием делится кадрами с двухлетней Машей в своем Instagram-аккаунте.

Москва, 15 апреля. Телеведущая Лера Кудрявцева не может нарадоваться на свое маленькое чудо и с удовольствием делится кадрами с двухлетней Машей в своем Instagram-аккаунте.

Младшая дочь телеведущей не перестает удивлять звездную маму своими шалостями и выходками. Несмотря на столь юный возраст, малышка уже многое умеет. Так, маленькая Маша уже вовсю помогает Лере Кудрявцевой по хозяйству.

Звезда запечатлела дочь за игрой «в магазин» во дворе своего загородного дома. Малышка с прической из двух хвостиков пришла к маме, чтобы приобрести у нее голубую краску. В одной руке маленькая Маша держала ведерко, а в другой автомобильную щетку.

«Мария Игоревна вся в делах и заботах», — подписала ролик Лера Кудрявцева.

Поклонники Кудрявцевой пришли в восторг от ролика. Они отметили, что девочка умна не погодам. В ролике двухлетняя Маша даже порассуждала о наличном и безналичном расчете, когда звездная мама попросила оплатить краску.

«До чего чудная малышка! В маму»;

«Какая же она хорошенькая»;

«Такая умненькая девочка», — написали фолловеры.

Младшую дочь Кудрявцева родила от хоккеиста Игоря Макарова. Теледива долго скрывала беременность, из-за чего поползли слухи, что Машу выносила суррогатная мать. Однако звезда опровергает эту информацию.

Она даже подала в суд на продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина, который выступал с подобными заявлениями. Недавно состоялась очередное заседание по этому делу. Сам Разин сообщил, что не получал никаких повесток в суд и решение о клевете было вынесено без его участия.

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