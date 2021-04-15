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Супруга футболиста Павла Мамаева отреагировала на обвинения Малахова
instagram.com  /  @alana_mamaeva
Шоу-бизнес

Супруга футболиста Павла Мамаева отреагировала на обвинения Малахова

Супруга полузащитника «Ростова» Павла Мамаева высмеяла все обвинения Андрея Малахова. Телеведущего считает, что пара пиарится и зарабатывает деньги на истории с изменой.

Москва, 15 апреля. Супруга полузащитника «Ростова» Павла Мамаева высмеяла все обвинения Андрея Малахова. Телеведущего считает, что пара пиарится и зарабатывает деньги на истории с изменой.

Малахов заявил, что скандальная история с изменой была искусственно создана ради заработка и хайпа. Телеведущий отметил, что супруга футболиста и ранее поднимала так свою популярность. По его словам, испанская модель Ирен Гарсия Морено, которую считают любовницей спортсмена, является другом семьи Мамаевых.

Алана Мамаева отреагировала на обвинения и опубликовала в своем Instagram-аккаунте скриншоты с заявлениями Малахова. Снимки она сопроводила смеющимися смайлами и ироничными комментариями. По мнению девушки, странно слушать подобные обвинения от человека, который сам зарабатывает на жизнь скандалами.

«Тот момент, когда не пошла к Малахову», — написала Мамаева.

Prt Scr instagram.com  / @alana_mamaeva

В марте жена футболиста публично обвинила своего супруга в измене. По словам Аланы, футболист закрутил интрижку во время сборов в Испании с местной моделью Ирен Гарсией Морено. В программе «Звезды сошлись» на НТВ Мамаева в очередной раз рассказала о семейной драме. По ее словам, муж признался в измене, как только вернулся домой, однако извинений от него она так и не дождалась.

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