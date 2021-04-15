Зиверт восхитила Пугачеву современным исполнением песни «Айсберг»

Москва, 15 апреля. Певица Алла Пугачева приняла участие в шоу своего мужа Максима Галкина «Музыкалити» на YouTube. Она была рада увидеться на программе с Зиверт, творчество которой обожает.

Примадонна назвала большим подарком приход артистки на шоу. Она с восторгом высказалась в адрес певицы, отметив, что знает многие ее песни.

«Последняя песня, я знаю, «Бестселлер». А с Бастой — это песня, от которой я рыдала», — сказала звезда эстрады.

«Представляете, я иду по замку, смотрю — рыдает жена. А оказывается это Зиверт виновата. Слышь, не могла что-нибудь повеселее выпустить?» — шутливо сказал супруг Примадонны.

Prt Scr youtube.com / Gazgolder

Артистка знала почти все песни, которые прозвучали в шоу. Она была впечатлена песнями рэпера Скриптонита, также высоко оценила новую композицию Валерия Леонтьева. В конце шоу Алла Пугачева получила необычный подарок: она услышала свою песню «Айсберг» и сразу узнала, кто исполнил хит. Пугачева похвалила коллегу.

«Классно! Молодец! Да, я сразу определила!» — эмоционально ответила 72-летняя артистка.

Алла Пугачева отмечает 15 апреля день рождения. Артистке исполнилось 72 года. Коллеги и поклонники звезды завалили знаменитость подарками и поздравлениями, пожелав ей счастья и здоровья.