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Громкое признание Трампа о вакцинах от коронавируса ударило по репутации Байдена
ФБА «Экономика сегодня»
Политика

Громкое признание Трампа о вакцинах от коронавируса ударило по репутации Байдена

Президент США Джо Байден потакает лоббистам и превращает Америку в поле боя для фармацевтических корпораций, уверен экс-глава Белого дома Дональд Трамп.

Вашингтон, 15 апреля. Президент США Джо Байден потакает лоббистам и превращает Америку в поле боя для фармацевтических корпораций, уверен экс-глава Белого дома Дональд Трамп.

Поводом для громкого заявления послужила новость о приостановке распространения в США вакцины против коронавируса корпорации Johnson&Johnson. Трамп уверен, что действия американских чиновников Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) нанесли непоправимый урон по репутации производителя. Он винит в произошедшем лично Байдена.

«Администрация Байдена оказала ужасную медвежью услугу людям во всем мире, позволив FDA объявить паузу в использовании вакцины Johnson & Johnson от COVID-19», — написал Трамп в новостной рассылке для избирателей.

ФБА «Экономика сегодня»  / 

Экс-президент США набросился с критикой и на самих чиновников. Трамп обратил внимание читателей, что вакцину Pfizer одобрили буквально через два дня после того, как Джо Байден официально стал президентом США, и признается, что именно он выступал против этого препарата из-за множества побочных эффектов. Президент уверен, что производство и распространение вакцины от J&J саботировали именно лоббисты из Pfizer.

«Помните, что FDA, работающие с лоббистами Pfizer, объявили об одобрении вакцины буквально через два дня после завершения президентских выборов 2020 года. Они не очень меня любили, потому что я очень сильно их давил. Но если бы я этого не сделал, у вас не было бы вакцины в течение трех — пяти лет, а может быть, и вовсе не было бы. Им потребуются годы, чтобы действовать! Немедленно восстановите народный доступ к вакцине Johnson & Johnson. Единственный способ победить вирус — это наши чудесные препараты!» — «разгромил» чиновников миллиардер.

Лоббисты из Pfizer ревностно охраняют репутацию бренда и активно используют ресурсы американских чиновников для решения своих проблем. Так, например, в начале марта этого года поставлением Госдепа США был заблокирован небольшой новостной портал Rebel Inside, якобы «созданный для уничтожения репутация Pfizer». Однако, как выяснило Федеральное агентство новостей, Rebel Inside неактивен уже почти два года и никакой «подрывной» деятельности уже давно не ведет.

сша трамп байден вакцина коронавирус COVID-19 Pfizer
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